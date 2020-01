First Lady terasta başkasıyla öpüşürken yakalandı

Estonya'da Cumhurbaşkanı'nın eşi Evelin Ilves'in bir erkekle öpüştüğünün videoya alınması ülkenin gündeminde bir numaralı gündem maddesi oldu. 2006'dan bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 60 yaşındaki Toomas Hendrik Ilves’in eşi Evelin Ilves’in başka bir erkekle öpüşürken görüntülenmesi üzerine Facebook'tan özür dileyerek, Estonya'dan ayrıldığını açıkladı.

Milliyet'ten İsmail Şahin'in haberine göre, terasta masa ayırtan First Lady, saatler ilerledikçe dans etmeye başladı. Bir erkekle yakınlaşan Evelin bütün gece bu kişiyle samimi şekilde dans etti.



First Lady, sabaha karşı da kendisinden yaşça küçük adamla öpüşmeye başladı. Kafedekiler First Lady’nin kaçamağını saniye saniye görüntüledi. Haber Estonya basınına bomba gibi düştü. Kroonika dergisi birinci sayfadan First Lady’nin öpüşürken fotoğraflarını basarak, “First Lady evli olduğunu unutarak kafenin terasında gizemli adamla öpüştü” diye yazdı.

Facebook'tan açıklama: Özür diliyorum

Ülkenin birinci gündem maddesi haline gelen haberle ilgili cumhurbaşkanlığı tek bir açıklama yapmadı.



Tepkiler üzerine First Lady, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Şu anda hayatımın en zor anlarını yaşıyorum. Zarar verdiğim herkesten tüm ülkemin gözü önünde özür diliyorum” ifadelerine yer verdi. Karıştığı skandal gündemden bir türlü düşmeyince First Lady çareyi yurtdışına kaçmakta buldu. Evelin Ilves 10 yaşındaki kızıyla Almanya’ya gitti.