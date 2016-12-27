T24 LogoT24 Logo
Dünya

First lady olmaya hazırlanan Melania Trump'ın kilisedeki kıyafeti eleştirildi

Melania Trump kiliseye mini elbise ve yüksek topuklu ayakkabılarla gitmişti

27 Aralık 2016 12:37

ABD’nin yeni ‘first lady’si olmaya hazırlanan Melania Trump, eşi Donald Trump’la Palm Beach’te ayine katıldı. Melania Trump’ın kiliseye mini elbise ve yüksek topuklu ayakkabılarla gitmesi eleştirilere neden oldu.

Son seçimde büyük sürpriz yaparak ABD'nin yeni başkanı olan Donald Trump ile eşi Melania Trump, Palm Beach'teki bir kilisede ayine katıldı. 11 yıl önce aynı kilisede evlenen Trump çifti, kiliseye girdikleri anda büyük bir alkışı topladılar.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yeni first lady Melania Trump'ın giydiği kıyafet eleştirilere neden oldu. Melania Trump kiliseye mini elbise ve yüksek topuklu ayakkabılarla gitmişti.

ETİKETLER

ABDDonald TrumpPalm Beachmini elbiseyüksek topuklu ayakkabı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24