First lady olmaya hazırlanan Melania Trump'ın kilisedeki kıyafeti eleştirildi

ABD’nin yeni ‘first lady’si olmaya hazırlanan Melania Trump, eşi Donald Trump’la Palm Beach’te ayine katıldı. Melania Trump’ın kiliseye mini elbise ve yüksek topuklu ayakkabılarla gitmesi eleştirilere neden oldu.

Son seçimde büyük sürpriz yaparak ABD'nin yeni başkanı olan Donald Trump ile eşi Melania Trump, Palm Beach'teki bir kilisede ayine katıldı. 11 yıl önce aynı kilisede evlenen Trump çifti, kiliseye girdikleri anda büyük bir alkışı topladılar.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yeni first lady Melania Trump'ın giydiği kıyafet eleştirilere neden oldu. Melania Trump kiliseye mini elbise ve yüksek topuklu ayakkabılarla gitmişti.