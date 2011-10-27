T24 LogoT24 Logo
Dünya

First Lady mutfak sırlarını paylaşacak ANKARA (A.A)

27 Ekim 2011 18:52

-First Lady mutfak sırlarını paylaşacak ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, yemek kitabı çıkarıyor. Michelle Obama, "American Grown" adını verdiği kitabında Beyaz Saray mutfağında pişirdiği sağlıklı ve sebze ağırlıklı yemeklerin tariflerini paylaşacak.  Beyaz Saray bahçesinde kızları Sasha ve Malia ile birlikte 55 farklı çeşit sebze yetiştiren Michelle Obama, okurlarına sebze yetiştirmeyle ilgili püf noktalarını da verecek. Kitapta Michelle Obama'nın kişisel öykülerinin yanı sıra Obama ailesinin ev yaşamından fotoğraf kareleri de yer alacak.   Michelle Obama, 10 Nisan 2012'de satışa sunulacak kitabından elde edeceği geliri hayır kurumlarına bağışlayacak.    

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24