-First Lady mutfak sırlarını paylaşacak ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, yemek kitabı çıkarıyor. Michelle Obama, "American Grown" adını verdiği kitabında Beyaz Saray mutfağında pişirdiği sağlıklı ve sebze ağırlıklı yemeklerin tariflerini paylaşacak. Beyaz Saray bahçesinde kızları Sasha ve Malia ile birlikte 55 farklı çeşit sebze yetiştiren Michelle Obama, okurlarına sebze yetiştirmeyle ilgili püf noktalarını da verecek. Kitapta Michelle Obama'nın kişisel öykülerinin yanı sıra Obama ailesinin ev yaşamından fotoğraf kareleri de yer alacak. Michelle Obama, 10 Nisan 2012'de satışa sunulacak kitabından elde edeceği geliri hayır kurumlarına bağışlayacak.