First Lady ilk defa bir karşılama törenine katıldı

T24 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff için Köşk’te düzenlenen resmi törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül de katıldı. Kırmızı halıda ilk kez yürüyen Hayrünnisa Gül, askeri selamladı.



5 günlük temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve eşi Bettina Wulff için Çankaya Köşkü'nde resmi bir tören düzenlendi.

Askeri törene Çankaya Köşkü'ne çıktığı 2007 yılından bu yana ilk defa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül de katıldı.

Cumhurbaşkanı Gül ve eşi önce konuklarını Köşk'ün bahçesinde karşıladı.

İki ülke milli marşlarının, 21 pare top atışı eşliğinde çalınmasının ardından, Wulff Onur Kıtası'nı ''Merhaba asker'' diyerek selamladı.

Hayrunnisa Gül ve Bettina Wulff, eşlerinin Onur Kıtası'nı denetlemesi sırasında arkalarından yürüdüler.

Almanya Cumhurbaşkanının eşi Betina Wullf, törene katılan Türk protokolle tokalaşırken, Hayrünnisa Gül de Alman protokol ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Gül ve Almanya Cumhurbaşkanı Wulff, eşleriyle birlikte Büyük Şeref Kapısı önünde gazetecilere poz verdi.

Her iki Cumhurbaşkanı ve eşleri, Cumhurbaşkanı Gül'ün makam odasının balkonuna çıkarak, bir süre Ankara manzarasını seyredip, sohbet ettiler.

Bu arada, Hayrünnisa Gül'ün Betina Wullf ile uzun süre İngilizce konuşması dikkat çekti.

Çankaya Köşkü'nde bu karşılama ile birlikte devlet protokolüne geri dönülmüş oldu.



