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Dünya

"First Lady beni kabloyla dövdü"

Oğullarıyla parti yapan modeli uzatma kablosuyla dövdüğü iddia edildi

17 Ağustos 2017 10:43

Zimbabve first lady’si Grace Mugabe’nin (52) Güney Afrika’da 20’li yaşlarındaki iki oğluyla parti yapan bir modeli otel odasında dövdüğü iddia edildi. Model Gabriella Engels (20), "Elindeki uzatma kablo ile beni dövdü" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre polise teslim olduğu konusunda çelişkili ifadeler bulunan Mugabe’nin ülkesine kaçtığı iddiaları ise doğrulanmadı. 

The News24 adlı siteye konuşan iddia sahibi Gabriella Engels (20), “Grace içeri girdiğinde kim olduğunu bilmiyordum. Elinde bir uzatma kablosu vardı ve beni onunla dövmeye başladı. Aklını kaçırmış gibi arka arkaya vurdu. Odadan emekleyerek zor çıktım. Ben modelim ve yüzümün her tarafı yara içinde. Adalet istiyorum” dedi. 



Medyada da genç kadının alnındaki yarıkları yansıtan fotoğraflar yer aldı. Mugabe’nin hâlâ Güney Afrika’da bulunduğu ve dokunulmazlık istediği belirtildi.

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