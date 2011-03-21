Fırsat Eşitliği Bakanı yuva yıkmakla suçlandı

T24

Eski manken Carfagna’nın, kabine üyesi Italo Bocchino’yla 2 buçuk yıldır birlikte olduğu ve Bocchino’nun karısının da bunu bildiği ortaya çıktı. Bocchino’nun prodüktör eşi İtalyan Vanity Fair dergisine verdiği röportajda, “Kafamı nereye çevirsem kadın orada. Kuaförüme bile dadanmış durumda. Onun hakkında elbette iyi şeyler düşünmem mümkün değil” dedi. Bocchino’nun eşi, Carfagna’nın kocası tarafından yönlendirildiğini, siyasi bir zekâsı olmadığını da iddia etti.Italo Bocchino, son zamanlarda kan kaybeden Başbakan Silvio Berlusconi’nin en önemli siyasi rakiplerinden biri olarak biliniyor. Carfagna’nın adı daha önce Berlusconi’nin “Evli olmasaydım, şu an Carfagna’dan başkasıyla evlenmeyi düşünmezdim” sözleriyle uzun süre gündemden düşmemişti.