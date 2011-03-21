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Dünya

Fırsat Eşitliği Bakanı yuva yıkmakla suçlandı

da dünyanın en güzel bakanı olarak anılan Fırsat Eşitliği Bakanı Mara Carfagna’nın (35) adı bu kez, yasak ilişkiyle gündeme geldi.

21 Mart 2011 02:00

T24 - İtalya’da dünyanın en güzel bakanı olarak anılan Fırsat Eşitliği Bakanı Mara Carfagna’nın (35) adı bu kez, yasak ilişkiyle gündeme geldi.

Eski manken Carfagna’nın, kabine üyesi Italo Bocchino’yla 2 buçuk yıldır birlikte olduğu ve Bocchino’nun karısının da bunu bildiği ortaya çıktı. Bocchino’nun prodüktör eşi İtalyan Vanity Fair dergisine verdiği röportajda, “Kafamı nereye çevirsem kadın orada. Kuaförüme bile dadanmış durumda. Onun hakkında elbette iyi şeyler düşünmem mümkün değil” dedi. Bocchino’nun eşi, Carfagna’nın kocası tarafından yönlendirildiğini, siyasi bir zekâsı olmadığını da iddia etti.  

‘En güzel bakan’ yuva yıkmakla suçlanıyor!..

Italo Bocchino, son zamanlarda kan kaybeden Başbakan Silvio Berlusconi’nin en önemli siyasi rakiplerinden biri olarak biliniyor. Carfagna’nın adı daha önce Berlusconi’nin “Evli olmasaydım, şu an Carfagna’dan başkasıyla evlenmeyi düşünmezdim” sözleriyle uzun süre gündemden düşmemişti.


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