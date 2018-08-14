Firmalarda ‘kriz' endişesi: Zam yerine ambalajlar küçülüyor

Dövizdeki önlenemez artış iş dünyasını tedbir almaya yöneltti. Firmalar ürünlerine zam yapmak yerine ambalajları küçültüyor.

Dünya gazetesinden İrem Çetingöz ve Sercan Akıncı’nın haberine göre, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, sektördeki firmaların hem israfı önlemek adına hem de tüketicinin alım gücüne göre düşük gramajlı ürünlerin bir ay sonra raflarda satışa sunacaklarını söyledi. Dövizdeki her yüzde 10’luk artışın enflasyona yüzde 1.5 olarak yansıdığını belirten Reis, şu bilgileri verdi:

“Dört kişilik bir aile bir paket pirincin üçte birini pilav yapıyor. 1 kilogram kırmızı mercimek alan bir aile 55 tas çorba yapıyor. Yarım kilogram paketlerin olmasında fayda var. Alım gücü zayıfladığı için ekonomik ürünlere doğru yönelme olacak. Yayla ve Duru gibi markalar da bu uygulamaya geçti. Para değer kaybediyor. Tüketici önce aldığı fiyatla hiçbir ürünü alamayacak. İki üç kişilik ailenin tüketebileceği gramajlar yapılmalı.”

“Herkesin borcu var"

Gıda sektöründe mal stoklayan firmanın olmadığını ifade eden Reis, piyasada özellikle iki aydır ciddi bir şekilde durgunluğun olduğunu kaydetti. AVM’lerde hareketliliğin gözlemlenmediğini aktaran Reis, tüccarın parasını ödemek için elindeki ürünü çıkarmaya çalıştığını anlattı. "Herkesin borcu var" diyen Reis, dövizin ne kadar artarsa artsın arz talep dengesinin fiyatı belirlediğini bildirdi.

“Kozmetik ambalajları yüzde 25 küçülecek"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kimya Sektör Konseyi Başkanı Murat Akyüz de kozmetik sektörünün büyük bölümünün ithalata dayalı olduğunu söyledi. Kurdaki oynaklıkla kozmetik firamaların zora girdiğini belirten Akyüz, firmaların stok adetlerini minimum seviyeye indirdiklerini, hammadde alımlarını da en düşük seviyeye çektiklerini kaydetti. Kozmetik sektörünün geçen yılki gibi parlak bir yıl geçirmediğini ifade eden Akyüz, çözümün ise kullanılan girdilerin Türkiye’deki üretimiyle ilgili ciddi çalışmaların yapılmasından geçtiğini aktardı. Kurdaki dalgalanmadan ötürü kozmetin sektöründeki ürünlerin küçüleceğini vurgulayan Akyüz, “Ambalaj konusunda Türkiye ileri seviyede. Türkiye boş ambalaj üretiminde de Avrupa’yı destekleyen konumda. Enflasyonun etkisiyle de dönem dönem ağırlığı geliyordu. Firmalarda ambalajlarda gramaj düşüklüğünü ıslak mendiller, sabunlar ve aerosoller de yoğun bir şekilde görüyoruz. Ambalajlarda yüzde 25 küçülme görülecek” diye konuştu.