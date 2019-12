Firmalara işsizlik yardımı, otomotive düzenleme

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Türkiye ekonomisinin dibe vuracağını belirterek altı ay sonra yavaş yavaş düzeleceğini söyledi. Unakıtan, firmalara işsizlik yardımı yapacaklarını ve otomotiv sektöründe yeni düzenlemelere gidileceğini açıkladı.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, ekonomik krizle ilgili önemli açıklamalar yaptı.



Unakıtan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



- Krizle ilgili yeni tedbirler gelecek.

- Firmalara 'işsizlik yardımı' yapılacak. 'Sen işçi çıkarma, ben sana işçiler için şu kadar para vereyim' denilecek.

- Krizden en çok otomotiv sektörü etkilendi. Sektöre yönelik bazı düzenlemelere gidilecek.

- Krize karşı şirket birleşmeleri şart. Birleşmelerin teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum.

- Bu sene krizde yavaş yavaş dibe vurup, ikinci yarıda da yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlarız.



Yeni tedbirler geliyor



Unakıtan, dünyada yaşanan küresel krizin her şeyi değiştirdiğini, kendilerinin de krizin Türkiye'ye etkileri ve alınacak tedbirler konusunda sürekli toplantılar yaptıklarını söyledi. Krizin dinamik bir yapısı olduğunu ve her gün çehre değiştirdiğini kaydeden Unakıtan, “Dışardaki krizde iyileşme olmadan, Türkiye'de iyileşme olması çok zor gözüküyor” dedi.



Dış piyasalardaki talep düşüşünün ihracatı daralttığını ifade eden Unakıtan, “Bu da en çok otomotiv sektörünü etkiledi çünkü burada ihracatın yüzde 90'nı Avrupa'ya yapılıyor” diye konuştu.



‘Tedbir çalışmaları son noktada’



Maliye Bakanı Unakıtan, otomotiv sektörünü rahatlatmak amacıyla hurda indirimine gidilip gidilmeyeceği sorusu üzerine, bu konuda açıklama yapmak istemediğini belirterek, şöyle devam etti:



"Açıklama yaptığımızda bütün piyasalar beklentiye giriyor. Bu sefer normal alışverişler de kesiliyor. Ama hükümetimizin ekonomiyle ilgili bakanları olarak sürekli çalışıyoruz. Krizle ilgili yeni tedbirler gelecek. Zaten bugüne kadar bazı tedbirleri aldık. Banka munzam karşılıkları düşürüldü, vergi borçları yapılandırıldı, diğer konularda da tedbirler aldık. Bu tedbirleri de almaya devam ediyoruz.



Otomotiv sektörüne yönelik bazı düzenlemelere de gidilecek. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. Bir değil, bir kaç konu üzerinde duruluyor. Bu tedbirler için Ekonomi Koordinasyon Kurulunda konu ele alınmadan bir şey söylemek mümkün değil. Ayrı ayrı bakanlar olarak mesaj vermeyi de doğru bulmuyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşüp mutabakata vardığımız konular var, daha henüz çalışmakta olduğumuz konular da var. Çalışmalar son noktalarda, bu ay içinde açıklanır diye düşünüyorum.”



İşsizlik yardımı



Kriz dönemlerinde krize karşı dayanıklı kalabilmek için “bazen şirket birleşmelerinin şart olduğunu” dikkati çeken Unakıtan, bu tür birleşmelerin teşvik edilmesi gerektiğine inandığını ifade etti. Bu konuda çalışma yürüttüklerini belirten Unakıtan, bunların Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşüldükten sonra açıklanacağını kaydetti.



Yaşanan bu süreçte iç pazarın canlandırılmasının önemine de vurgu yapan Maliye Bakanı, hükümet olarak bunun için uğraştıklarını, bir takım tedbirler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kriz ortamında işçi çıkarma mecburiyetinde olan fabrikaların ve diğer işletmelerin işçi çıkarmaması için onlara “işsizlik yardımı” gibi bir takım yardımlarda bulunulacağını da bildiren Unakıtan, şöyle devam etti:



"Bu konuda çalışmalarımız var. Konuyu Ekonomi Koordinasyon Kurulunda da oturup konuştuk, bazı kararlar aldık. İşçi çıkarılmasının engellenmesi için sigorta primi indirimi gibi değil de firmalara nakit yardım yapacağız, kısa işsizlik yardımı. Bu yöntemler firmalara 'sen işçi çıkarma ben senin işçilerin için sana şu kadar para veriyorum' denilecek. Bu, bir nakit yardım olacak, kredi değil."



Bu süreçte bazı işletmelerin kredi yönünden desteklenmesi gerektiğine inandığını belirten Unakıtan, bu dönemin daha kolay atlatılması için firmalara “değişik pazarlara açılmak için gerekli çalışmaları yapın, inovasyon projelerine önem verin, bununla ilgili teşviklerden yararlanın, kaliteyi yükseltin, rekabet gücünüzü artırın” önerilerinde bulundu.



‘Dibe vurup çıkacağız’



Maliye Bakanı Unakıtan, kriz sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, “Bu sene içinde yavaş yavaş dibe vurup, yine yavaş yavaş yukarı çıkarız. Sanıyorum ikinci yarıda yukarı çıkmaya başlarız” dedi. Krize rağmen ülkemizden “çok umutlu” olduğunu dile getiren Unakıtan, Türkiye'nin çok dinamik bir ülke olduğunu, kriz zararlarını da değerlendirerek, fırsatlar yaratacak kapasiteye sahip bulunduğunu ifade etti.



Yaşanan küresel krizin ticaret zincirlerini bozduğunu, ticaretteki normal akımı kestiğini de kaydeden Unakıtan, yaşanan sürecin atlatılmasında ABD ve Avrupa'nın alacağı kararların büyük önem taşıdığını vurguladı.



IMF ile ilişkiler



Maliye Bakanı Unakıtan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan görüşmelerde gider azaltıcı, gelir artırıcı yeni tedbirlerin gündemde olup olmadığına yönelik soru üzerine, Macaristan, Ukrayna ve İzlanda gibi ülkelerin gelir artırıcı tedbirlere başvurduğunu ve yeni vergiler koyduğunu belirtti. Unakıtan, “Biz halkın üzerine yeni vergiler koymayı düşünmüyoruz. Zaten sıkıntıda olan halkın bu sıkıntısını artırmak istemiyoruz. Biz, piyasaların açılması, iç talebin artırılması için gereken önlemleri almaya çalışıyoruz” diye konuştu.



“Kriz zamanlarında sermayenin kuştan daha ürkek olduğunu” kaydeden Maliye Bakanı, bu dönemde körfez sermayesinin yolunu açacak tedbirlerin önemine de işaret etti. Unakıtan, bu konuda da şunları söyledi:



"Bunun için ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Ben önce Abu Dabi'ye, Katar'a gideceğim. Cumhurbaşkanı ile de Suudi Arabistan'a gideceğiz. Körfez ülkeleriyle ilgili ısrarlı bir şekilde isteklerimizi devam ettiriyoruz, Körfez sermayesinin Türkiye'ye gelmesini arzu ediyoruz. Sermaye de bugünden yarına gelmiyor. Oralara gidip usanmadan Türkiye'yi tanıtmamız, onlarla ortak yatırım fonları kurmamız gerekiyor. Körfez ülkelerinin istediği varlığa dayalı hisse senedi çıkarmak için bir kanun tasarısı hazırladık, Meclise sunduk. O, bir an önce kanunlaşırsa körfez sermayesinin yolunu açmış oluruz.”



‘Dışarıda parası olan Allah aşkına getirsin’



Bakan Unakıtan, varlık barışı kapsamında yurt dışında bulunan paraların bir an önce ülkeye getirilmesi çağrısında da bulundu. Bu tür kanunların ancak olağanüstü şartlarda çıkarılabildiğini ve bir daha kolay kolay çıkmayacağını ifade eden Unakıtan, yurt dışında parası bulunanların bu kanundan yararlanmasını istedi. Unakıtan, şöyle konuştu:



"Bu bir fırsattır. Bu fırsat değerlendirilsin. Bizim milletimiz son günü beklemeyi seviyor. Son gün 2 Mart. Bu tarihe kadar parası olan Allah aşkına getirsin. Getir koy sermayene, göğsünü gere gere dolaş, titremenin anlamı yok kardeşim. Getirilen bu paralarla ilgili herhangi bir soruşturma, inceleme yapmayacağız, kanunda da açıkça belirttik.

Vatandaşlarımızın yurt dışındaki imkanlarını Türkiye'ye getirmeleri hem bir vatanseverlik hem de kendi menfaatlerine. Yurt dışında artık gerekli güven ortamı yok. Her ne kadar garanti veriyorlar ama onlara da güvenmesinler. Paralarını Türkiye'ye getirsinler.”