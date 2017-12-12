Firmalara Bakanlık teşviki ISK-SODEX fuarında

İstanbul, 12 Aralık (DHA) - Avrasya bölgesinin en büyük iklimlendirme sistemleri fuarı ISK-SODEX, Ekonomi Bakanlığı’nın fuar teşvikleri kapsamına alındı. Katılımcı sayısının artırılması amacıyla hayata geçen düzenlemeye göre, ISK-SODEX katılımcıları Bakanlık tarafından verilen yüzde 50 devlet teşvikinden yararlanabilecek. Bu yıl ilk defa düzenlenen “ISK-SODEX Ustalar Ligi 2018” yarışması ile Türkiye’nin en iyi kombi ustalarının da belirleneceği fuar 7-10 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ekonomi Bakanlığı tarafından fuar teşvikleri kapsamına alınan ISK-SODEX’te yerli katılımcılar yüzde 50 Bakanlık teşvik desteğinden yararlanacak. Teşvikten yararlanan firmaların 30 bin TL’ye kadar maddi destek alabileceğine dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, \"İklimlendirme sektörü 2017 yılında ihracata önemli bir katkı sağladı. Bu gelişmenin devam edebilmesi noktasında, firmaların teşvik edilmesi ve desteklenmesi yönünde adımlar atılıyor. Bu kapsamda ISK-SODEX katılımcılarının Ekonomi Bakanlığı teşviğinden yararlanabilecek olması sevindirici bir gelişme. Bu yıl fuarda çok sayıda firma, fuarı ziyaret edecek uluslararası satın alma heyetleri ile yeni işbirliklerinin yolunu arayacak” dedi.

İstanbul 2018 Fuarı, bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Ustalar Ligi 2018 yarışması ile bir ilke imza atacak.Yarışmada zamanlama, doğru montaj, projeye uygunluk ve estetik kriterlerinde dereceye giren ilk üç kombi ustası Türkiye’nin en iyi ustası seçilerek ödüllendirilecek.

Borusan Mannesmann, E.C.A., Fıratboru ve Rothenberger sponsorluğunda gerçekleşecek ISK-SODEX Ustalar Ligi 2018 yarışmasını, sektörün nitelikli teknik personel ihtiyacına dikkat çekerek ustalık eğitimlerini desteklemek amacıyla düzenlediklerini belirten Kühnel konuyla ilgili, \"Türkiye’de sanayinin hemen her dalında nitelikli ara elemana ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz.Sektörün bu ihtiyaç ve taleplerine dikkat çekmek istedik.Sertifikalı kalifiye personel yetiştirmek için eğitim alanında yeni yatırımların hayata geçirilmesi gerekiyor. Eğitimli personelin desteklenmesine büyük önem veriyoruz” dedi

Türkiye genelinde, ustalık sertifikasına sahip tüm ustaların katılabileceği yarışmanın birincisi beş bin lira, ikincisi üç bin lira, üçüncüsü ise iki bin lira değerinde ödül kazanacak. Yarışmaya başvurular 25 Aralık tarihinde tamamlanacak.

İklimlendirme sistemleri sektörü masaya yatırılacak

Fuar sürecinde destekleyici programların yürütüleceği ISK-SODEX’de katılımcı ve ziyaretçilere tanışma, iş bağlantıları kurma, bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda yeni imkânlar sunulacak. Bu yıl katılımcı firmaların sektöre ilişkin kendi çözüm önerilerini de sergileyebilecekleri özel forum alanlarının oluşturulduğuna dikkat çeken Kühnel “Bu yıl fuarda, katılımcılarımızın yeni ürün ve çözümlerini anlatabilecekleri bir Forum Alanı oluşturuyoruz. Yoğun ilgi gören bu alanda 30’ün üzerinde katılımcımız sunum gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra, sektörün tüm paydaşları arasındaki diyalogu artırmak amacıyla bu yıl dernek ve odaların gerçekleştireceği etkinliklere de büyük önem veriyoruz. Fuar süresince birçok dernek ve kuruluşun seminerine ev sahipliği yapacağız. Ziyaretçilerimiz hem Forum Alanı’na hem de seminerlere ücretsiz olarak katılım gösterebilecekler\" dedi.