-FİRMALARA 1 AY SÜRE TANINDI ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Genel Maksat Helikopter ihalesinde istenilen fiyata düşülmesi amacıyla firmalara 1 ay süre tanındığını bildirdi. Gönül, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Genel Maksat Helikopter ihalesinde verilen tekliflerin yeterli olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Gönül, bir hedef fiyatlarının olduğunu, hedef fiyata bir hayli yaklaşılmasına karşın, İcra Komitesinin kabul edeceği ölçüde bir yaklaşımın olmadığını söyledi. Bu konuda Savunma Sanayi Müsteşarlığına yeniden yetki verildiğini ifade eden Gönül, bu kez belirli bir süre de tanındığını bu süre zarfında istenilen fiyata ulaşmak için çalışılacağını kaydetti. Gönül, bu sürenin 1 ayı geçmeyeceğini ifade etti. ''Firmalar, 1 ay içinde istenilen fiyata inmezse ne olacak'' şeklindeki soruya Bakan Gönül, ''İnecektir diye hesap ediyoruz. Biz iyimseriz'' yanıtını verdi. A400M Projesi'nde Türkiye'nin ek maliyet üstlenip üstlenmeyeceği yönündeki bir soruya da Gönül, bu proje için TBMM'den aldıkları bir yetki bulunduğunu, bir miktar fiyat yükselmesi olmasına rağmen, fiyatın yetki sınırları içerisinde kaldığını söyledi. Gönül, bunun 10 uçakta 111 milyon avroluk bir yükselme olduğunu, Savunma Sanayi İcra Komitesinin de bunu uygun gördüğünü bildirdi. Gönül, müşterek taarruz uçağı JSF Projesi'nde iş payı ve teknoloji paylaşımı ile ilgili olarak çok önemli mesafeler alındığını, ancak daha fazlasını arzu ettiklerini söyledi. Bir gazetecinin bugün NATO toplantısında Libya ile ilgili askeri plan belirlendiğini, sıranın siyasi karara geldiğini hatırlatarak, bu konuda Türkiye'nin tavrının ne olacağını sorması üzerine, Bakan Gönül, müzakerelerde oradaki Büyükelçinin, Türkiye'nin tavrını açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.