-FİRMALAR PİYANGOYA SARILDI ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Bankalardan alışveriş merkezlerine, spor kulüplerinden otomobil firmalarına, GSM şirketlerinden havaalanı işletmelerine kadar değişik sektörlerden pek çok kuruluş, çekiliş ve piyango düzenlemek için Milli Piyango İdaresine (MPİ) başvurdu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Recep Biçer'den alınan bilgiye göre, daha fazla müşteri çekmek ve satışlarını artırmak isteyen özel sektör kuruluşları, son yıllarda karşılığı nakit olmayan çekiliş ve piyangolara sarıldı. Çok sayıda firma, çekiliş ve piyango izni için MPİ'ye başvururken, 1 Ocak-18 Ağustos döneminde bunların 453'üne çekiliş izni verildi. Yılbaşından bu yana geçen dönemde karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş izni alanların 443'ünü ticari işletmeler, 9'unu dernekler, 1'ini de diğer kuruluşlar oluşturdu. Ticari kuruluşların 1'inin basın yayın alanında, 442'sinin ise diğer alanlarda ticari faaliyette bulunduğu belirtildi. Derneklerin de 6'sının sportif amaçla, 3'ünün ise diğer amaçlarla kurulduğu ifade edildi. 18 Ağustos'a kadarki dönemde verilen karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş izinlerindeki ikramiye tutarı da 46 milyon 44 bin 878 lira olarak belirlendi. Bunun 45 milyon 508 bin 48 liralık bölümünü ticari kuruluşların, 535 bin 30 liralık bölümünü derneklerin, 1,800 liralık bölümünü de diğer kuruluşların piyango ve çekiliş ikramiyeleri meydana getirdi. -EN FAZLA ÇEKİLİŞ HAKKI COCA-COLA'NIN- Milli Piyango İdaresinin bu yıl içinde verdiği karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş izni listesinde ilk sırayı 24 çekiliş hakkıyla Coca-Cola aldı. Bu firmayı 16 çekilişle Avea, 13 çekilişle Procter&Gamble, 12'şer çekilişle Unilever ve Finansbank, 11 çekilişle Garanti Bankası, 9'ar çekilişle de Akbank, İş Bankası ve Adese AVM izledi. TT Net'e 7 adet piyango ve çekiliş izni verildiği bu dönemde, Groseri 5, Bizim Toplu Tüketim, Reckitt Benckiser, Aktif Organizasyon ve Turkcell 4'er, ETS Tur, Sönmez Gıda, Aksaray Gıda, Peugeot, HSBC Bank ve Carrefoursa da 3'er piyango ve çekiliş hakkı elde etti. İdareden piyango ve çekiliş düzenleme izni alan diğer kuruluşlar arasında Fenerbahçe Spor Kulübü, Sabiha Gökçen Havaalanı İşletmesi, Türk Henkel, Adidas, Teknosa, Vakıfbank, Özdilek AVM, Microsoft, BP Petrol, Sabiha Gökçen, Tofaş, Accor, Danone, Beymen, Bosch, Beğendik, İnnovaktif Medya, Mapa Mobilya gibi Türkiye'nin tanınmış kuruluşları da yeraldı. -MPİ İZNİ GEREKİYOR- Milli Piyango İdaresinin kuruluş ve görevlerini düzenleyen 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ''Türkiye'de karşılığı nakit olmak üzere şans oyunları planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı'' MPİ'ye verilmiş bulunuyor. Bu çerçevede, karşılığı nakit olmayan her türlü eşya ile benzeri piyango ve çekilişi için MPİ'den izin alınması gerekiyor. -İZİNLERİN DAĞILIMI- Milli Piyango İdaresinin 1 Ocak 2010 ile 18 Ağustos 2010 tarihleri arasında karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş izinlerinin dağılımı şöyle: VERİLEN İZİNLER SAYI İKRAMİYE TUTARI ------------------- -------- ------------------ Ticari kuruluşlar 443 45.508.048,36 -Özel televizyonlar - - -Basın ve yayın 1 11.624,00 -Diğerleri 442 45.496.424,36 Dernekler 9 535.030,00 -Sportif amaçlı 6 433.750,00 -Diğer amaçlarla 3 101.280,00 Diğerleri 1 1.800,00 Toplam 453 46.044.878,36 -HANGİ KURULUŞLARA İZİN VERİLDİ?- Milli Piyango İdaresinden karşılığı nakit olmayan 2 ve daha üzeri özel çekiliş düzenlemek için izin alan kuruluşlar ile bunların piyango ve çekiliş miktarları da şöyle: 24 çekiliş: Coca-Cola 16 çekiliş: Avea 13 çekiliş: Procter&Gamble 12 çekiliş: Unilever, Finansbank 11 çekiliş: Garanti Bankası 9 çekiliş : Akbank, İş Bankası, Adese AVM 7 çekiliş : TT Net 5 çekiliş : Groseri 4 çekiliş : Bizim Toplu Tüketim, Reckitt Benckiser, Aktif Organizasyon, Turkcell 3 çekiliş : ETS Tur, Sönmez Gıda, Aksaray Gıda, Peugeot, HCBC Bank, Carrefoursa 2 çekiliş : Fenerbahçe Spor Kulübü, Türk Henkel, Ce İşlem, MDM Gıda, Fritolay, Adidas, Teknosa, Volga, Rönesans, Yeni Çağdaş, Marka Gıda, Vakıflar Bankası, Akranlar Gıda, Özdilek AVM, Mono Mimarlık, Yeribiriş, Microsoft, Abide Park, Akdeniz İnşaat, BP Petrol, Sabiha Gökçen, Eleganse Optik, Mapa Mobilya, Tofaş, Accor, Aktif Kozmetik, Danone, Beymen, Hannover, Bongiorna, St. Martin, Bosch, Beğendik, Studio Moderna, İnnovaktif Medya, İnterlink, Burda Marketçilik.