Firmalar açıklamaya başladı; işte sıfır otomobil fiyatları

Otomotiv firmaları ağustos ayı sıfır araç fiyatlarını güncellemeye başladı. İkinci el fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşların merakla beklediği sıfır otomobil fiyatlarında ortalama 7 bin liralık artış dikkat çekti.

Otomobil almak isteyen vatandaşların merakla beklediği Ağustos 2020 sıfır otomobil fiyat listesi otomotiv firmaları tarafından güncellenmeye başladı.



Otomotiv markaları her ay olduğu gibi bu ay da fiyatlarda artış yaptı. Bazı firmalar henüz yeni fiyatları belirleyememişken ortalama olarak 7 bin lira civarında zamlar gözden kaçmadı.

Koronavirüs nedeniyle dünyada büyük bir kriz yaşandığı ve sıfır araba üretimine ara verildiği için, ikinci el otomobillerin fiyatlarında büyük bir patlama oldu.

Haziran ayı itibariyle sosyal hayatı tekrar canlandırmak için yapılan çalışmalarda bankalar taşıt kredisi vermişti. Kamu bankalarının bazı otomotiv firmalarının fiyat artışından sonra düşük faizli kredi desteğini geri çekmesi vatandaşı zor duruma sokmuştu. Bu yüzden Ağustos ayı sıfır araç fiyatları çok merak ediliyordu.

2020 Ağustos sıfır araç fiyatları

Volkswagen Polo ağustos ayı anahtar teslim 147.700 lira



Toyota Corolla ağustos anahtar teslim 161.800 lira



Renault Symbol ağustos ayı anahtar teslim 115.250 lira



Honda Civic ağustos ayı anahtar teslim 197.600 lira



Nissan Micra ağustos ayı anahtar teslim 144.100 lira



Alfa Romeo Giulietta ağustos ayı anahtar teslim 253.900 lira



Dacia Logan MCV ağustos ayı anahtar teslim 118.400 lira



Seat Ibiza ağustos ayı anahtar teslim 166 bin lira.