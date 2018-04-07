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Firma SMS'leri için son gün; onay vermeyenler silinecek

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı KVK Kanunu'nda uyum süreci bugün itibariyle doluyor

07 Nisan 2018 22:28

Kullanıcı verilerini işleyen ve tutan tüm işletmeler için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) uyum süreci doluyor. Şirketler SMS onayı için isterken, izin vermeyenlerin üyeliği iptal ediliyor.

Türkiye'de kişisel verilerin korunması için işletmelere tanınan iki yıllık süre sonunda işletmeler mesajla onay istiyor. 7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verileri kanuna uyumlu hale getirmeye çalışan işletmeler, son gün telaşına girerek çoğu perakende, mağazacılık, giyim, akaryakıt, ulaşım gibi sektörlerden doğrudan müşteri bilgisi tutan firmalar, kullanıcılarını SMS yağmuruna tuttu.

 Üyelik sözleşme ve koşullarını yenileyen işletmeler, müşteri ve üyelerinden yasal izinleri alabilmek için SMS ile onay linkleri gönderiyor. Linklerde yeni üyelik sözleşmeleri ve bunun "kabul" edilebildiği onay seçenekleri yer alıyor. Kullanıcılar buna olumlu cevap vermezse, işletmenin müşterisine ait verileri silmesi ve üyeliğini/ aboneliğini sonlandırması gerekiyor. Bu durumda üyelik sona erdirildiği için kullanıcının sepeti, puanları vs. siliniyor.

1 Milyon liralık ceza

2016 yılında yürürlüğe giren KVK Kanunu kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5 bin TL ile 100 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak. KVK Kanunu kapsamında kişisel verileri tutan ve işleyen işletmelere yükümlülüklerine uymamaları durumunda uygulanacak olan idari para cezaları 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

 

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