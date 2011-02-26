-FIRKATEYNLER 1738 YOLCUYU GETİRİYOR ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - Dışişleri Bakanlığı, bu sabah Bingazi limanından hareket eden TCG İskenderun ve TCG Oruçreis fırkateynlerinde 517'si yabancı olmak üzere 1738 yolcu yolcu bulunduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezinden yapılan duyuruda, Libya'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi faaliyetlerine iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Nakliye Gemisi TCG İskenderun ve TCG Oruçreis fırkateynlerinin toplam bin 738 yolcu ile Bingazi Limanı'ndan saat 08.00'de hareket ettiği kaydedildi. Duyuruda, gemilerde bin 221 Türk vatandaşının yanı sıra 25 değişik ülkeden 517 yabancı yolcunun bulunduğu ve gemilerin 28 Şubat sabah 08.00'de Marmaris'te olmasının beklendiği ifade edildi. Gemilerde bulunan yabancı yolcuların ülkelere göre dağılımı şöyle: "Vietnam 208, Bosna Hersek 99, Makedonya 34, Güney Kore 31, Sırbistan 30, Bulgaristan 22, Ukrayna 17, Polonya 11, Suriye 11, Tunus 10, Ürdün 9, Fas 7, Tayland 5, ABD 5, Filipinler 4, Irak 4, Pakistan 2, Hindistan 1, İtalya 1, Kanada 1, Libya 1, Lübnan 1, İngiltere 1, Romanya 1, Cezayir 1."