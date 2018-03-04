FIRINDAN HIRSIZLIK KAMERADA 

Haber: Özgür EREN İSTANBUL DHA

Hırsızlık olayı, Merkez Mahallesi\'nde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Geçen hafta yaşanan olayda 2 kişi fırının önüne gelip cama vuruyor. Kimsenin olmadığını anlayan şüpheliler yan kapıdan içeri girdi. Hırsızlık şüphelisi önce yerine sabitlenmiş sadaka kutusunu almaya çalıştı. Başarılı olamayan şüpheli daha sonra çekmecelere yöneldi. Tek tek çekmeceleri açan hırsız çekmeceden bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Bu hırsızlık anı ise fırının güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası iki kişinin fırının camına vurması

-Güvenlik kamerası bir kişinin sadaka kutusunu almaya çalışması

-Güvenlik kamerası şüphelinin çekmeceleri açması

-Güvenlik kamerası kişinin çekmeceden para alıp fırından çıkması





