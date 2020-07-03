Fırıncılar Federasyonu Başkanı: Bu yıl ekmeğe zam yapılmayacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Halil İbrahim Balcı, bu yıl ekmeğe zam yapılmayacağını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe yüzde 40 zam talep eden İstanbul Fırıncılar Odası'nın açıklamaları sonrasında kameralar karşısına geçti.

Ekmek zammıyla ilgili konuşan Balcı Türkiye'de bu yıl 21 milyon ton buğday hasadı beklendiğini, maliyet artışı olmadığını, ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını söyledi.

Balcı, "Bugün ve dün basında yer alan ekmeğe yüzde 40 zam talebi açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye genelinde ekmek fiyatı 2019 yılının 12. ayından bu yana kadar azami fiyat 7.75 lira olarak uygulanmaktadır. Bu kilogram fiyatı. Ülke genelinde ekmek fiyatı 7-8 aydır 7.50-7.75 seviyesindedir" dedi.