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Fırıncı çiftin kalp şeklindeki simitlerine ilgi büyük

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/LADİK (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Ladik ilçesinde yaşayan 17 yıllık evli Beyhan- Zekeriya Ertan çiftinin klasik halka şeklindeki simidin yanında 'kalp' ve 'ay yıldız' şeklinde ürettikleri simitler ilgi görüyor

05 Mart 2018 14:24

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/LADİK (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Ladik ilçesinde yaşayan 17 yıllık evli Beyhan- Zekeriya Ertan çiftinin klasik halka şeklindeki simidin yanında \'kalp\' ve \'ay yıldız\' şeklinde ürettikleri simitler ilgi görüyor. Özellikle ilçeye gelen turistler, gurbetçi aileler ve sevgililer, daha çok kalp şeklindeki simidi tercih ediyor.
Ertan çiftçi, ilçe merkezinde bulunan sahibi oldukları simit fırınında beraber çalışıyor. Simit ustası eşinden işi öğrenen 2 çocuk annesi Beyhan Ertan (46), ona fırında da destek oluyor. Beyhan Ertan, eşinin olmadığı zamanlarda tek başına simit yapıp fırını idare ediyor. Standart halka şeklindeki Ladik simidinin yanında Ertan çiftinin yaptıkları kalp şeklinde ve ay yıldız şeklindeki simitler büyük ilgi görüyor. Özellikle ilçeye gelen turistler, gurbetçi aileler ve sevgililer daha çok kalp şeklindeki simitten alıyor.
Eşi ile birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Beyhan Ertan, \"Biz nişanlıyken eşim bu fırını açtı. Daha sonra bana simit yapmayı öğretti. Burada çalışan bir personelimiz var ancak ben de eşime yardım ediyorum. Yeri geliyor o olmuyor simidi yapıp, pişirip satışını da yapıyorum. Tek başına simit fırınını idare edebiliyorum\" dedi.
Simit fırınını kurduktan sonra 18 yılda mesleğini çıraklarına öğrettiğini belirten Zekeriya Ertan (45) ise \"Eşime ve ikiz kızlarıma simit yapmayı öğrettim. Ben olmasam bile onlar fırını çekip çevirebilirler. Eşimle beraber çalışıyoruz ancak kadınlar çok titiz oluyor. Yere bir şey düşse hemen \'al, süpür\' diyor. Kadın müşterilerimiz de çok titiz. 18 yıldır aynı tarifle simidi yapıyorum. Kocabaş pekmezi olarak bilinen şeker pancarı pekmezini kullanıyoruz. Yuvarlak simidin yanında kalp şeklinde ve ay yıldız şeklinde simit yapıyoruz. Hatta sipariş üzerine pi sayısı şeklinde simit bile yapmıştık. Özellikle kalp şeklinde simit çok ilgi görüyor. İl dışına hatta yurt dışına bile simit gönderdiğimiz oluyor\" diye konuştu.

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