Fırın tepsilerini çalan iki hırsızdan biri yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, gece fırına giren Arif K. ile İbrahim Y., iş yerindeki 54 ekmek pişirme tepsisini çaldı. Arif K., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, polis, olayın ardından kaçan İbrahim Y.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi\'nde meydana geldi. Gece saatlerinde İbrahim Y. ile fırına giren Arif K., iş yerindeki 54 ekmek tepsinini çaldı. Çaldıkları tepsileri yanlarında getirdikleri çuvallara koyan hırsızlar, daha sonra iş yerinden ayrıldı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sabah işe geldiğinde, tepsilerin yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi, polisi aradı. Hırsızlık büro amirliği ekipleri, olay yerine gelerek, inceleme yaptı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polisin operasyonuyla evinde yakalanan Arif K., gözaltına alındı. Arif K., emniyetteki ifadesinde, \"Uzun süredir işsizdim. Paraya ihtiyacım var. Çaldığımız tepsileri metal sanayide 300 liraya sattık\" dedi.

Arif K., işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken, polis, olay sonrası kaçan İbrahim Y.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.



FOTOĞRAFLI