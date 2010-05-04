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'Fire listesi' yumruklaşmanın eşiğine getirdi

AKP'li Faruk Koca'nın hazırladığı öne sürülen fire listesinde adı bulunana Kürşad Tüzmen, Koca'nın üzerine yürüdü.

04 Mayıs 2010 03:00

T24 - AKP’de Anayasa değişikliği teklifi 2. tur görüşmelerinde 8. maddede 8 fire veren AKP'nin fireci isimlerin belirlendiği ve Faruk Koca tarafından hazırlandığı öne sürülen "fireci vekiller listesi"nde adı yer alan Kürşad Tüzmen, Meclis’te karşılaştığı Koca’nın üzerine yürüdü. Milletvekilleri araya girerek gerginliğin büyümesini önlerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Tüzmen'i sakinleştirirken Genel Kurul'da ardından da Meclis bahçesinde bir süre konuştukları gözlemlendi.


Listede adları geçen Köksal Toptan ve Kürşad Tüzmen, Faruk Koca’ya sert tepki gösterdi.


Kürşad Tüzmen, Meclis’te gördüğü Koca’nın üzerine yürüdü. Milletvekillerinin araya girmesiyla gerginlik büyümeden önlendi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Tüzmen'i sakinleştirdi.


Tüzmen’i bahçeye çıkaran Bakan Yıldız, burada kendisiyle bir süre konuştu.



8. maddede 8 fire



Anayasa görüşmelerinin 2. turunda "siyasi partiler hakkında kapatma davası açılmasını TBMM'nin iznine bağlayan ve siyasi yasakların 5 yıldan 3 yıla indirilmesini öngören" Anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesi dün (3 Mayıs 2010) Genel Kurul'da gerçekleştirilen oylamada reddedilmişti.


AKP Ankara Milletvekili Faruk Koca'nın görüşmeler sırasında bazı isimleri bir kağıda yazması “fireci listesi hazırlıyor” yorumlarına neden olurken, reddedilen 8. madde oylamasında AKP'nin 8 firesi olmuştu.


Koca'nın önünde bulunan ve isimlerin yer aldığı liste, basın mensuplarınce listedeki isimler okunabilecek şekilde görüntülenmişti.



AKP'li Koca: Özür diliyorum



Faruk Koca ise bugün gün ortasında yaptığı yazılı bir açıklamada böyle bir listenin söz konusu olmadığını belirtirken, özür dilemişti.


Koca görüntülerler ilgili basını suçlarken durumu, "Söz konusu iddia ve ithamlar, Anayasa değişikliği görüşmeleri sürecinde AK Parti içinde nifak oluşturmaya gayret eden odakların suçüstü yakalanmasıdır" sözleriyle değerlendirmişti.

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