YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM) ile Şam'da Suriye devlet yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, Suriye ordusunun Fırat'ın doğusuna geçmesinin de görüşüldüğü öğrenildi. Şam milletvekili Ömer Osi, Suriye ordusunun Fırat'ın doğusuna geçeceğini umut ettiğini belirterek "Fırat'ın doğusunun Afrin gibi olmasını istemiyoruz" dedi.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'a konuşan Baas Partisi Şam Milletvekilli Ömer Osi, DSM ile Suriye hükümetinin görüşmesinin çok önemli olduğunu belirterek "Yapılan görüşmeler ilk resmi görüşmelerdir. Ben de bir Kürt milletvekilli olarak görüşmelerin başarıya ulaşması için elimden geleni yapacağım. DSM ile Şam yönetimi arasında 4 veya 5 görüşme daha gerçekleşecek. Taraflar, Şam'daki görüşmeden önce Tabka kentinde görüşmüştü. Tabka görüşmesinde, Suriye devletine bağlı mühendislerin Tabka barajında konuşlanması karara bağlanmıştı. Şam'daki diyalog, Cenevre ve Astana toplantılarından daha önemlidir. Bizler de görüşmelere pozitif bakıyoruz" dedi.

"Umarım siyasi kesimler de görüşmelerde yer alır"

Osi sözlerine şöyle devam etti:

"Görüşmelerde, Suriye heyetinde Ulusal Güvenlik Ofisi Sorumlusu Ali Memluk ve danışmanları yer aldı. Ali Memluk, Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından Kürt meselesi ve 'Kuzey Suriye' dosyası sorumlusu olarak görevlendirilmişti. Siyasi kesimden ise kimse yoktu. Umarım ilerideki görüşmelerde bakanlar gibi siyasi kesimler de yer alır" dedi.

"Suriye ordusu Fırat'ın doğusuna da geçecek"

Türkiye'nin müdahalesinin önüne geçmek üzere Suriye ordusunun Fırat'ın doğusuna geçeceğini belirten Osi "Ben ümit ediyorum ki Suriye ordusu Fıratın doğusuna da geçecek. Fırat'ın doğusunun Afrin gibi olmasını istemiyoruz. Suriye Ordusu fıratın doğusuna geçecek. Şam'da gerçekleşen görüşmelerde bu konu da konuşuldu. Görüşmelerde yer alan devlet yetkilileriyle görüştüm. Yetkililer, Suriye ordusunun Fırat'ın doğusuna geçme gibi bir durumun olduğunu aktardılar. Suriye ordusunun Haseke ve Rakka ile diğer yerlere geçme hakkı vardır. Çünkü adı geçen bölgeler Suriye'nin kendi toprağıdır. Suriye Ordusu eğer Fırat'ın doğusuna geçmezse, Türkiye'nin oralara geçmesi gibi bir tehlike var."

"Kürtler ABD'ye güvenmiyor"

Kürtlerin ABD'ye güvenmediklerine dikkat çeken Osi, "Kürtler, ABD'nin kendilerini Afrin'de olduğu gibi satabileceklerini düşünüyorlar. Şam'a güveniyorlar" dedi.

Yine DSM kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinin Türkiye tarafından alınmasıyla birlikte kontrolü altında bulunan diğer yerler için kaygılan YPG ve DSG, Suriye devletiyle ilişkilerini geliştirme ve bazı konularda ortaklaşma kararı aldı. Geçen hafta Suriye devletine bağlı memurlar ve mühendisler, DSG'nin elindeki Tabka barajında çalışmaya başlamıştı.

Suriye'nin kuzeyinde Haseke ve Kamışlı kentinde hem Suriye ordusuna bağlı askerler, hem de DSG'ye bağlı güçler bulunuyor. Kamışlı'da, 3 mahallede Suriye ordusuna bağlı askerler ile devlet kurumları bulunuyor. Halka hizmet için ise Kamışlı'da ordunun kontrolünde bulunan askeri havaalanı da halka açık bulunuyor. Halep kentinde ise Eşrefiye ve Şeyhmaksut Mahallesi YPG'nin kontrolünde bulunurken, YPG Mart ayında Halep'te altı mahalleyi Suriye Ordusuna bırakmıştı.