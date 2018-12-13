"Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun amacı Süleyman Şah Türbesi'ni eski yerine taşımak"

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Fırat’ın doğusuna yapılacak harekatla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Takan, "harekatın amaçları arasında Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine taşınması olduğunu" iddia etti.

Ahmet Takan’ın “Seçim için Süleyman Şah Türbesi!..” başlıklı (13 Aralık 2018) yazısından bir kısım şöyle:

Fırat'ın doğusu, çok geniş bir kavram.. Nereden başlanacak nereye kadar gidilebilecek? ABD askerî ile çatışma olasılığımız ne?.. Ulaştığımız ilk teknik detayları aktarmadan önce belirtelim; Ankara buna mahalli seçimlere kadar sürebilecek sınırlı bir operasyon gözü ile bakıyor. Afrin benzetmesi yapılıyor, "Afrin'e de varılan mutabakat çerçevesinde saha boşaltılmış ve karşılaşılabilecek en az sorunla girmiştik" deniyor.

Genelkurmay karargâhından ulaştığım bilgilere göre, ÖSO güçleri dün itibarıyla öncü kuvvetler olarak harekâta başladı. Sınır ilimizden çıkış yaparak sahaya girdi. Askerî harekât, kısa vadede üç aşamalı planlandı;

1-Tel Abyad

2- Menbiç

3- Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınması.

Hatırlarsınız, Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu, Menbiç ilçesine bağlı Karakozak köyünden "güvenlik" gerekçesi ile taşınmıştı. Türk toprağı, PKK/YPG'ye bırakılmıştı. Askerî kaynaklar, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun en önemli aşamalarından birinin şu anda Eşme köyünde geçici olarak bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin Karakozak köyüne taşınması olduğunu bildiriyor.

ABD, Menbiç'in ne kadarına girilmesine müsaade eder?.. Bu, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasına yetecek kadar bir sınırda mı tutulur?.. PKK/YPG'nin reaksiyonu ne olur?.. Soruların cevabı sahada ve önümüzdeki günlerde baş döndürücü şekilde işleyecek diplomasi trafiğinin sonucunda belli olacak. Unutmamak gerekir. Fırat'ın doğusunda ABD'nin yanı sıra, askerî güçleri ile Fransa var. ABD'nin askerî üsleri var. Eğitim ve silah verdiği 60 bine yakın PKK/YPG'li terörist var. Ayrıca ABD'nin Fırat'ın doğusunda, çeşitli noktalarda sadece kendi askerinin kullanımı için 600 bin civarında silah depoladığı biliniyor.

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