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Fırat'ın batısı özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Fırat Nehri üzerindeki Ada bölgesinde 15 gün süreyle her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü yapılacak

11 Aralık 2015 13:34

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Karkamış sınırındaki Köprübatı Hutut Karakolu'nun sorumluluk alanında bulunan Ada bölgesi, 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

İHA’nın haberine göre; Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, “2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A Maddesi gereğince, Köprübatı Hutut Karakolu Fırat Nehri üzerindeki Ada Bölgesinde, 11 Aralık 2015 günü Saat 13.00’te başlayıp 25 Aralık 2015 günü Saat 13.00’de bitecek şekilde, 15 gün süre ile Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Buna göre 11 Aralık 2015-25 Aralık 2015 tarihlerinde Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın batısına kimsenin geçişine izin vermeyeceğiz" açıklaması yapmış, açıklamanın ardından Fırat'ın batısında bulunan sınır hattında güvenlik tedbirleri alınmıştı.

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