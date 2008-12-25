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Fırat'ı koltuğundan eden şoföre hapis

CHP'li Kılıçdaroğlu ile AKP'li Fırat' ın tartışmasına konu olan TIR sürücüsü uyuşturucu kaçakçılığından 13 yıl ceza aldı

25 Aralık 2008 02:00

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP' li Dengir Mir Mehmet Fırat' ın tartışmasına konu olan tır sürücüsüne uyuşturucu kaçakçılığından 13 yıl hapis cezası verildi.

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP'li Dengir Mir Mehmet Fırat'ın TBMM çatısı altındaki tartışmasının üzerinden haftalar geçmesine rağmen yankıları sürüyor. İkili arasındaki tartışmanın en dikkat çeken iddialarından birinde bugün önemli bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu kaçakçılığı ile suçladığı şirketin şoförü 13 yıl hapis cezası aldı.

TBMM'deki tartışmada Kılıçdaroğlu, Fırat'ın ortağı olduğu nakliye şirketinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığına dair iddialarda bulunmuş Fırat ise bu iddiaları kabul etmemiş olayın nakliye şirketinde çalışan bir şoför ile ilgili olduğunu savunmuştu.

Bugün yaşanan gelişmede, mahkeme Kılıçdaroğlu ile Fırat arasında tartışmaya konu olan tır sürücüsüne uyuşturucu kaçakçılığından 13 yıl hapis cezası verildi.


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