Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına köy okullarına yardımda bulunuyorlar

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, hastane çalışanı ile üniversiteli arkadaşı, 3 yıl önce bıçaklanarak öldürülen Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu\'nun anısına, köy okullarına kırtasiye malzemesi ve kitap yardımında bulunuyor.

Kayseri Şehir Hastanesi\'nde çalışan Volkan Turhan (24) ile Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ali Turap Erdoğan (22), köy okullarına yardım için gönüllü çalışma başlattı. Ege Üniversitesi\'nde, 2015 yılında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Ege Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına yardım kampanyası başlatan ikili, fırsat buldukça köy okullarını ziyaret ediyor. Kentin kırsal bölgelerindeki okullarda öğrencilerle bir araya gelen iki arkadaş, kırtasiye malzemesi ve kitap yardımında bulunuyor.

Siyasi amaç taşımadıklarını vurgulayan Volkan Turhan, \"Biz kendimizi \'Fırat Yılmaz Çakıroğlu\'nun kardeşleri\' olarak tanıtıyoruz. Biz Türk milliyetçisiyiz. Çocuklar gülsün, diye bu hareketi başlattık. Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ali Turap arkadaşım ile birlikte gönüllü olarak bu çalışmayı sürdürüyoruz. Bu çalışmamız, bir öğretmen arkadaşımızın \'Bizim okulda öğrencilerin ihtiyaçları çok, hiçbir şeyleri yok\' demesiyle başladı. Daha sonra başka öğretmen arkadaşlar da \'Bize de gelin\' dedi ve böylece bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pınarbaşı, Yukarı Karagöz Mahallesi\'nde yardımda bulunduğumuz bir öğrenci, bize \'Babam, bunları nereden aldın, kim getirdi; derse ne diyeceğim?\' diye sordu. Biz de ona \'Fırat\'ın kardeşleri getirdi\' deyin dedim ve grubun ismini de o gün koyduk. Bugüne kadar Pınarbaşı\'da 3 okula, Sarız\'da 1 okula, Bünyan\'da 1 okula, Felahiye\'de 3 okula, Yeşilhisar\'da 1 okula gittik. Merkezde de okulları ziyaret ettik. Elimizden geldiğince kırtasiye ve diğer bazı yardımlarda bulunduk\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI