T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fırat Nehri'nde selfie çekmek isteyen bir kişi öldü

Sinan Yücel isimli kişi dengesini kaybedip suya düştü

11 Temmuz 2016 21:51

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Fırat Nehri kıyısında özçekim yapmak isteyen kişi nehre düşerek boğuldu.

Karkamış ilçesi yakınlarından geçen Fırat Nehri'nde fotoğraf çekilmek isteyen Sinan Yücel, bu sırada dengesini kaybedip suya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma Birimi görevlilerinin çalışması sonucu Yücel'in cesedi nehirden çıkarıldı.

Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Yücel'in cesedi ailesine teslim edildi.

ETİKETLER

selfiegaziantepfırat nehriölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24