Fırat Nehri'nde selfie çekmek isteyen bir kişi öldü

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Fırat Nehri kıyısında özçekim yapmak isteyen kişi nehre düşerek boğuldu.
Karkamış ilçesi yakınlarından geçen Fırat Nehri'nde fotoğraf çekilmek isteyen Sinan Yücel, bu sırada dengesini kaybedip suya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma Birimi görevlilerinin çalışması sonucu Yücel'in cesedi nehirden çıkarıldı.
Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Yücel'in cesedi ailesine teslim edildi.