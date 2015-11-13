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Fırat karikatüründeki zihinsel engelli MışMış karakterine ailelerden tepki

“Engelli bir delikanlının babası olarak kınıyorum, bizler için kırıcı bir karikatür"

13 Kasım 2015 14:53

Uğur Gürsoy’un Uykusuz dergisinde çizimlerini yaptığı Fırat karikatürlerinde yer alan zihinsel engelli MışMış, okuyucular arasında tartışma yarattı.

Karikatürlerde Fırat, karşı evde oturan 20’li yaşlarda zihinsel engelli bir komşuyu anlatan MışMış karakterine sürekli sataşıyor.

Fırat’ın annesi de sataşma üzerine oğlunu azarlıyor. Facebook kullanıcıları ise MışMış’lı Fırat karikatürlerine farklı tepkiler verdiler.

 

Engelli çocuk sahibi aileler “Engelli bir delikanlının babası olarak kınıyorum. Bizler için kırıcı bir karikatür. Deli diye alay edilmesi, aşağılanması üzüntü verici. Bir dakika sonra kimin ne olacağı belli değilken yazıklar olsun. Üstelik Fırat’ı da severdim” şeklinde tepki gösterdiler.

Bazı kullanıcılar da “Fırat karikatürleri çocukluğumuzun yansımasıdır. Biz de çocukken böyle yapardık. Kimse de gelip bunların yanlış olduğunu anlatmaz, doğruyu öğretmezdi. Bu karikatürde aşağılama ve alay yok aslında. Çocukken yapılan hoş olmayan davranışları yansıtmış” diyerek karikatürleri yorumladılar.

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