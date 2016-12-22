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Fırat Kalkanı'nda şehit olan Oktay Durak, Kayseri'de görevliymiş

Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak'ın ölüm haberi Yozgat Çukurören köyüne ulaştı

22 Aralık 2016 04:14

Suriye’nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı’nda IŞİD tarafından gerçekleştirilen intihar saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın ölüm haberi, Yozgat’ın Çalıyıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki ailesine ulaştı.

Durak’ın ölüm haberi, ailesine İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer görevliler tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Durak’ın evine Türk bayrakları asıldı. Şehit haberini alan yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti. Bekar olan 29 yaşındaki şehit askerin annesinin 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehit Durak’ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin Kayseri olduğu, geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı’na katıldığı belirtildi,

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