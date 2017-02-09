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Fırat Kalkanı’nda şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

El Bab'da son iki günde 10 asker şehit oldu

09 Şubat 2017 19:52

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kılıç'ın naaşı, Adana merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi. 

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Mehmet, annesi Fatma, eşi Hasret Kılıç ile 2 ablası ve ağabeyi gözyaşı döktü.

Yaklaşık 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve üç ay önce evlendiği öğrenilen şehidin, 12 yaşındaki yeğeni Azem Dağ ile tabutun yanına gelen bir Kore gazisi de büyük üzüntü yaşadı.

Adana Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

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