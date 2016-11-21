Fırat Kalkanı’nda iki asker yaralandı

Suriye topraklarında yürütülen ’Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanan 2 Türk askeri, helikopterle Gaziantep’e getirilerek hastanede tedaviye alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında 89 günden bu yana yürütülen ’Fırat Kalkanı Harekatı’nda görevli iki Türk askeri, akşam saatlerinde henüz açıklanmayan bir nedenle yaralandı. Yaralı Türk askerleri ambulanslarla sınır hattına ulaştırıldı ve buradan helikopterle Gaziantep’e getirildi.

Burada ambulanslara taşınan yaralı askerler, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.