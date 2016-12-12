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Fırat Kalkanı’nda 4 asker yaralandı

Askerler Kilis ve Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı

12 Aralık 2016 21:00

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nda yaralanan 4 asker, Kilis ve Gaziantep’teki hastanelerde tedaviye alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 111 gündür sürdürülen ’Fırat Kalkanı Harekatı’nda, El Bab bölgesinde henüz belirtilmeyen nedenle 4 Türk askeri yaralandı. 

Yaralı askerler, sınır hattına ulaştırılarak hazır bekletilen ambulanslara taşındı.

Yaralılardan 2’si Kilis Devlet Hastanesi’ne, 2’si ise Gaziantep Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Acil servislerde tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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