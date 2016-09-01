Fırat Kalkanı operasyonunda 8'inci gün; TSK Menbiç'e 11 kilometre mesafede konuşlandı

Suriye’nin Cerablus bölgesinde ‘Fırat Kalkanı’ harekâtıyla Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Menbiç’e yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta konuşlanmış durumda.

Menbiç civarında ÖSO’nun yer yer PYD/YPG güçleriyle girdiği çatışmalarda tank atışlarıyla perdeleme görevi yapan TSK, örgütün kenti boşaltmasını bekliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ÖSO, doğuda Sacur Çayı’nın Fırat Nehri’yle birleştiği yer ile batıda Ez Zahiriyah, El Yakubiyah ve Hasansağır yerleşimlerini içeren bölgede 32 köyde kontrolü sağlamış durumda. Sınır hattında 400 kilometrekarelik alana hâkim olan ÖSO’nun ele geçirdiği toprakların derinliğinin yer yer 24-25 kilometreyi bulduğu bildirildi. ÖSO birlikleri, yolboyunca arama yapıyor. Şüpheli evlerde kontrollü patlatmalar da gerçekleştiriyor. Temizlenen bölgelere IŞİD veya PYD/YPG unsurlarının geri dönmemesi için ÖSO kontrol noktaları kuruyor.

ÖSO’nun El Bab hazırlıkları da sürüyor. ÖSO içinde yer alan Sultan Murad Tugayları’nın bağlı olduğu Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, önce sınır hattındaki Gavureli ile Çobanbey arasındaki IŞİD mevzileri temizlendikten sonra hedefin El Bab olabileceğini söyledi. Mustafa, “Kuzey ve Batı IŞİD’den tamamen temizlendikten sonra güneydeki El Bab’a inilir. Çünkü El Bab’da IŞİD’in ciddi yığınağı bulunuyor. Cerablus ve Menbiç’ten kaçan militanların hepsi buraya yerleşti. Yavaş ve kontrollü ilerlemekte fayda var. Önümüzdeki 2-3 gün içinde Gavureli ve Çobanbey hattının temizliği planlanıyor” dedi.