Fırat Kalkanı için sınıra tavkiye yapılıyor

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında İstanbul'dan gelen zırhlı personel taşıyıcıları, Kocaeli'den demiryolu ile sınıra sevk edilmeye başlandı.

Hürriyet’in haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye’de sürdürdüğü askeri harekÂt için İstanbul’dan gelen 18 Akıncı Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA), demiryolu ile sınıra sevk edilmek üzere karayolu ile Kocaeli’ne getirildi. Kartepe ilçesindeki tren istasyonuna gelen 18 ZMA, tırlardan indirilerek vagonlara yüklendi. Demiryolu ile Gaziantep’e gidecek olan ZMA’ların Suriye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’a destek obüs ve ZPT sevkiyatı yapıldı. Bugün sabah saatlerinde İslahiye 106. Topçu Alayından hareket eden 10 fırtına obüs, 5 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) El-Bab operasyonuna destek amaçlı Suriye sınırına doğru yola çıktı. Askeri sevkiyat konvoyunun El-Bab operasyonuna destek amaçlı Kilis'e gideceği tahmin ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü IŞİD’e ait 140 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.