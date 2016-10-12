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Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 9 Suriyeli Kilis'e getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı harekâtı 50. gününde

12 Ekim 2016 23:55

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Suriye’nin kuzeyindeki IŞİD hedeflerine yönelik olarak düzenlediği Fırat Kalkanı harekâtının 50. gününe girildi. Operasyon kapsamında Halep'e bağlı Çobanbey ilçesinde, ÖSO ile IŞİD mensupları arasındaki çatışmalarda yaralanan 9 Suriyeli, Kilis'te tedavi altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki, IŞİD’e yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda, ÖSO unsurları ile IŞİD mensupları arasındaki çatışmalarda yaralanan 9 Suriyeli, Çobanbey sınır hattına getirildi.

Yaralılar, burada 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

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