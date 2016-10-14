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Dünya

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 5 Suriyeli'den biri yaşamını yitirdi

IŞİD ile çıkan çatışmalarda yaralanan 5 Suriyeli tedavileri yapılmak üzere Kilis'e getirilmişti

14 Ekim 2016 00:36

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklrinin Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Fırat Kalkanı harekatında Halep'e bağlı Çobanbey ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi için Kilis'e getirilen 5 Suriyeliden 1'i hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki, IŞİD'e yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda, ÖSO unsurları ile IŞİD mensupları arasındaki çatışmalar sonucu yaralanan 5 Suriyeli, Çobanbey sınır hattına getirildi.

112 acil servis ekiplerince sınır hattında yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan ÖSO mensubu yaralılardan biri kurtarılamadı.

Öte yandan, bölgedeki çatışmalar sırasında yaralanan bir çocuk da Kilis'e getirilerek tedavi altına alındı.

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