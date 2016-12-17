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Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan Astsubay için tören düzenlendi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Külekçi için Gaziantep'te düzenlenen törene katıldı

17 Aralık 2016 20:08

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Külekçi (35) için Gaziantep'te düzenlenen törene katıldı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde dün çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit olan Külekçi'nin naaşı, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törene şehidin babası Haşmet, annesi Rabia ve eşi Sibel'in yanı sıra Vali Ali Yerlikaya, iki günden bu yana sınır birliklerinde denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 5. Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile askeri erkan katıldı.

Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Volkan Külekçi'nin babası Haşmet, annesi Rabia ve eşi Sibel'in yanına giderek, aileye taziyelerini iletti.

Törenin ardından Gaziantep Havalimanı'na götürülen şehidin naaşı, burada düzenlenen ikinci törenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Ankara'ya uğurlandı.

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