Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde IŞİD saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın 3 aylık evli olduğu ve şehit olmadan 3 gün önce izinden döndüğü öğrenildi.Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu'nun ise 'Ben şehit olacağım, beni hava şehitliğine defnedin' diye vasiyette bulunduğu ortaya çıktı.

Gökhan Kılıç üç ay önce evlenmişti

Gökhan Kılıç'ın ölüm haberi memleketi Adana'nın Sarıçam ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından verildi. Haberi alan yakınları fenalık geçirdi. Mehmet-Fadime Kılıç çiftinin en küçük çocukları olan 25 yaşındaki Gökhan Kılıç'ın Tatvan'da görev yaptığı, 4 yıllık uzman çavuş olduğu, 2 kız 1 erkek kardeşi bulunduğu ve eşi Hasret ile de 3 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, sokakta da bir ambulans hazır bekletiliyor.

“Beni hava şehitliğine defnedin”

Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan iki askerden birisi olan Ordu'nun Akkuş ilçesinden Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu'nun ölüm haberi İzmir'deki ailesine ulaştı.

Şehit askerin akrabası Alia Efiloğlu, "Kendisi izne geldiğinde 'Ben şehit olacağım, beni hava şehitliğine defnedin' diye vasiyette bulunmuş. Bu vasiyeti yerine getirmek şehadet mertebesinin yüceliği gereği silah arkadaşlarının yanına defnetmeye hava şehitliğine karar verdik" dedi.

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde IŞİD saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu'nun şehit haberi memleketi İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Aile oğlunun şehadet haberini olgunlukla karşılarken, şehit evi haberin ardından Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi öğrenen vatandaşlarda şehit evine akın ederek, aileye taziye dileklerini iletti.

Şehit olmadan saatler önce babasıyla görüşmüş

Şehidin acılı babası Abdullah Efiloğlu'un ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşlarına boğuldu. Baba Efiloğlu, "En son dün konuştum. İyi olduğunu söyledi ve bir dakika kadar konuştuk" dedi.

"Şehit olmak istiyorum" demiş

Akrabası Ali Efiloğlu ise şehidin ailenin tek asker çocuğu olduğunu söyledi. Astsubay Kıdemli Çavuş Efiloğlu'nun şehit olmak istediğini ifade eden Ali Efiloğlu, "Görev bölgesinde görevini severek yaptığını zamanla anlatır, zaman zaman benimle de görüştüğünde dua isterdi. Kendisi izne geldiğinde 'Ben şehit olacağım, beni hava şehitliğine defnedin' diye vasiyette bulunmuş. Bu vasiyeti yerine getirmek şehadet mertebesinin yüceliği gereği silah arkadaşlarının yanına defnetmeye hava şehitliğine karar verdik. Devamlı sınır bölgelerinde görev yaptığından dolayı evliliği geciktirdik biraz bilinçli olarak. Böyle bir durum düşünmedik; ama takdir ilahi tecelli eder sınır bölgesindeki görevi bittikten sonra evlilik gerçekleşir diye düşünüyorduk. Bu sezon sonunda da böyle bir teşebbüsümüz vardı" şeklinde konuştu.

Astsubay'ın Üstçavuş Efiloğlu'nun cenazesi cuma günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kayseri'ye şehit ateşi

Uzman Çavuş Mahmut Uslu ile birlikte şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun acı haberi Kayseri'ye ulaştı.

Uzman Çavuş Mahmut Uslu’nun Kartal’daki evine ateş düştü. Uslu’nun polis memuru olan babası Ali Uslu’nun da 25 yıl önce şehit olduğu öğrenildi.

El Bab şehidi Mahmut Uslu’nun Kartal Atalar Caddesi’ndeki evine ateş düştü. Aileye acı haberin verilmesinin ardından şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı. Askerlerin acılı haberi vermesinin ardından şehidin annesi Mürşide Uslu gözyaşlarına boğuldu. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de eve gelerek, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin eniştesi Veysel Oğuz ise Altınok Öz’e sarılarak gözyaşı döktü.

25 yıl önce şehit oldu

Şehit Mahmut Uslu’nun bekar olduğu ve annesi ile yaşadığı öğrenildi. Şehidin polis memuru olan babası Ali Uslu’nun 25 yıl önce bir silahlı saldırıda şehit edildiği öğrenildi.

Mahmut Uslu'nun, yılbaşı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yemek yiyip sohbet ettiği ortaya çıktı.

Şehit Üsteğmen Koçoğlu'nun babasının yıllar önce vefat ettiği annesinin ise İstanbul'da oturduğu Kayseri'deki yakınlarından öğrenildi. Şehit Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.