Fırat Kalkanı harekâtında iki günde 5 asker şehit oldu!

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri bir şehit daha verdi. Genelkurmay Başkanlığı, El Bab çevresinde devam eden çatışmalarda bir askerin şehit olduğunu, beş personelin de yaralandığını duyurdu. Dünkü hava saldırısında ağır yaralanan astsubay kıdemli çavuş Halt Topuz da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Böylece hava saldırısında şehit düşen sayısı 4’e yükseldi. İki günde toplam şehit sayısı ise 5 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 94 gündür yürütülen 'Fırat Kalkanı harekâtında IŞİD'in 101 merkezi karadan ve havadan hedef alınarak vuruldu. Harekatta IŞİD'ten temizlenen 1820 kilometrekarelik alanda mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği de sürdürüldü. Gün içerisindeki çatışmalarda ise 1 Türk askeri şehit oldu, 5 Türk askeri ise yaralandı. Özgür Suriye Ordusu'nun da 4 askeri yaşamını yitirdi, 25'i yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü El Bab operasyonunda, gerçekleşen saldırıda bir asker yaralandı.

Ağır yaralanan Halil Topuz (25), çatışma bölgesinden çıkarılarak Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Hayati tehlikesi bulunan yaralı asker, askeri heikopter ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Yaralı asker Topuz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa Turgutlu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

27 el yapımı patlayıcının da imha edildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Özgür Suriye Ordusunun El Bab’ın DEAŞ’tan kurtarılmasına yönelik ileri harekatı devam etmektedir. Karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile ÖSO’nun DAEŞ’a yönelik taarruzları desteklenmektedir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 4 muhalif şehit olmuş, 25 muhalif yaralanmış, 1 TSK personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz ise hafif şekilde yaralanmıştır. 2 Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ve 1 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) hafif hasar almıştır. Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 218 meskun mahalde yaklaşık 1820 kilometrekarede sağlanan kontrol durumu devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 94 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta-kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Barakah, Anifah ve Abu Hayj bölgelerinde bulunan 7 DEAŞ hedefine hava harekatı icra edilmiş, 2 karargah binası, 3 savunma mevzii, 1 silahlı araç ve 1 cephanelik imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından hava harekatı icra edilmemiştir. DEAŞ'ten temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 27 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiştir. Harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 40 mayın ve 1758 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiştir."

3 asker şehit, 10 asker yaralı 3 asker şehit, 10 asker yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde Suriye'de düzenlenen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda El Bab bölgesindeki saldırıda 3 asker şehit oldu, 10 asker de yaralandı. TSK, saldırının Suriye rejimi tarafından havadan yapıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden askerin, yaralı 10 asker arasında olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.