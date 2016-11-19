Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere yönelik bombalı saldırıda yaralanan askerlerden 1'i şehit oldu

Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda görevli askerlere, IŞİD militanları tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan Türk askerlerinden 3’ü helikopterle Gaziantep’e getirilerek hastanede tedaviye alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 88’inci gününde Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) El Bab bölgesindeki ilerleyişi sırasında IŞİD militanları tarafından akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bazı Türk ve ÖSO askerleri yaralandı. Yaralı Türk askerlerinden 3’ü ambulanslarla sınır hattına ulaştırıldı ve buradan helikopterle Gaziantep’e getirildi. Burada ambulanslara taşınan yaralı askerler, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.