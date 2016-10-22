Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 52 IŞİD, 72 PYD hedefi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’deki Fırat Kalkanı harekatına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, IŞİD başta olmak üzere terör tehdidini bertaraf ederek sınır güvenliğini artırmak ve Koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51. maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' ile BM’nin IŞİD'le mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.



Fırat Kalkanı Harekatı’nın 60. gününde, 'muhalif' unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu'nun, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Mare güneyinde yer alan Harbul ve Maarrat Umm Hawsh'ın alınması amacıyla başlatılan saldırıların devam ettiği bildirildi. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 5 ÖSO'lunun yaralandığı, destek sağlayan Türk unsurlarında zayiat ve hasar meydana gelmediği belirtildi.



PYD tarafından, Aşağı Cerablus’ta ÖSO'ya ateş açıldığı, açılan ateş sonucunda 2 ÖSO'lunun yaralandığı kaydedildi. ÖSO'nun, harekatın başlangıcından bu yana 156 meskun mahalde (yaklaşık bin 265 kilometrekare) kontrol sağlandığı ifade edildi.



Açıklamada, “Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 52 DEAŞ TÖ hedefine ve 70 PYD/PKK TÖ hedefine ateş destek vasıtalarıyla atış yapılarak DEAŞ TÖ ve PYD/PKK TÖ mensupları baskı altına alınmış ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakılmışlardır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, hava harekatı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirilmiştir” denildi.



Koalisyon güçleri tarafından Hazwan’da tespit edilen IŞİD unsurlarına yönelik icra edilen 1 hava harekatı sonucunda, 2 IŞİD'linin etkisiz hale getirildiğini ve IŞİD'e ait 1 aracın imha edildiği kaydedilen açıklamada, “DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, 24 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başlangıcından bugüne kadar 31 mayın ve çoğu tuzaklanmış bin 259 EYP etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde üç öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.