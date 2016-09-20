Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 2 asker daha hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24 Ağustos'da Suriye'de başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı'nda iki asker daha hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'na konuşan askeri kaynaklar, askerlerin Karkamış kesiminde duvar örüldüğü sırada mayın ya da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamlarını yitirdiklerini söyledi.

İhlas Haber Ajansı ise hayatını kaybeden askerlerin mayın arama birliğinde görevli olduklarını, iki askerin de yaralandığını duyurdu.

Cerablus ile Rai arasındaki bölgede yürütülen harekâtta meydana gelen patlamada yaralanan askerlerin, tedavi için getirildikleri Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldıkları ancak kurtarılamayan bildiriliyor.

Askerlerin cenazelerinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı belirtiliyor.

Son olayla birlikte Fırat Kalkanı Harekâtı'nda yaşamını yitiren askerlerin sayısı ise 10'a yükseldi.

Türkiye'nin, muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu unsurlarıyla birlikte başlattığı harekat, Cerablus kentinin kontrolünün ele geçirilmesi ardından Cerablus ile Rai arasındaki bölgede devam ediyor.