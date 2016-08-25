"'Fırat Kalkanı' harekatı Türkiye'ye neler kazandırdı?"

Habertürk gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'a yönelik karadan ve havadan düzenlediği 'Fırat Kalkanı' harekâtıyla Türkiye'nin üç önemli sonuç elde ettiğini öne sürdü. Gazete haberinde, "Sınırda bir Kürt koridoru oluşması ve IŞİD tehdidi sonucunda bölgedeki Arap dünyasıyla bağının kopması riskini de bertaraf etmiş oldu. Bu operasyonla Arap dünyasına çıkış kapısını yeniden kontrol altına aldı" ifadesini kullandı.

"Çok önemli hamle" başlığıyla yayımlanan (25 Ağustos 2016) haber şöyle:

15 Temmuz’da FETÖ’cü darbe girişiminde yara alan Türkiye, kendi çevresinde operasyon yapma kabiliyetini tüm dünyaya tekrar göstermiş oldu

Diplomatik başarı

Operasyon öncesi yapılan diplomatik girişimler, ziyaretler ve harekâtın hem müttefik hem çevre ülkelere doğru anlatılmasıyla bu büyüklükteki bir sınır ötesi operasyona tepki gelmedi. ABD başta olmak üzere Rusya, İran, Almanya gibi ülkeler Türkiye’yi destekleyen açıklamalar yaptı; YPG’yi ise Fırat’ın batısına geçmemesi konusunda uyardı.

Taktik ve motivasyon

15 Temmuz’da FETÖ’cü darbe girişiminde yara alan Türkiye, kendi çevresinde operasyon yapma kabiliyetini tüm dünyaya tekrar göstermiş oldu. Sağlam bir taktik, kurumlararası eşgüdüm, doğru hedefe odaklanma ve motivasyonla amaca kısa sürede ulaşıldı. TSK’nın ÖSO güçleriyle karadan 8 saatte ulaştığı Cerablus, IŞİD’in elinden alındı.