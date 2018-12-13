Fırat Kalkanı bölgesinde art arda patlamalar

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı operasyonuyla Türkiye destekli güçlerin kontrolüne geçen bölgede art arda bombalı saldırılar düzenlendi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Azez, Çobanbey ve el Bab'da meydana gelen dört patlamada en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat Nehri’nin doğusuna yönelik bir operasyonun birkaç gün içerisinde başlayacağı açıklamasının ardından geldi.

Gözlemevi'nin geçtiği bilgilere göre Çarşamba günü ilk patlama Suriye’nin Halep iline bağlı Azez kentindeki bir hastanenin yakınında bir otomobil içerisine yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle meydana geldi. Kilis’in karşısında yer alan Azez'deki patlamada bir kız çocuğunun öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bu patlamadan kısa bir süre sonra yine Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye ile sınıra çok yakın bir mesafede yer alan Çobanbey'de bir patlama meydana geldiği aktarıldı. Bomba yüklü motosiklet ile düzenlenen saldırıda sekiz kişi yaralanırken, Alman haber ajansı dpa’ya konuşan yerel bir sivil savunma görevlisi, bombanın hedefinin Türkiye'ye ait posta ofisi olduğunu söyledi. Gözlemevi ayrıca el Bab kentinde meydana gelen iki patlamada bir kişinin öldüğünü ve yedi kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Patlamalar ile ilgili Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre Çobanbey ile el Bab'deki saldırılar eş zamanlı gerçekleşti ve bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen her iki saldırıda toplam 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Ajans ayrıca öğle saatlerinde Azez ilçe merkezinde de bombalı araç saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını belirtti.

Erdoğan'ın operasyon açıklamaları

Patlamaların meydana geldiği Azez, Çobanbey ve el Bab kentleri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK’nın uzantısı ve terör örgütü olarak nitelendirdiği YPG güçlerine karşı Ağustos 2016-Mart 2017 döneminde yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ile kontrol altına alınmıştı.

Patlamalardan birkaç saat önce Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" demişti. Cumhurbaşkanı, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda hedeflerinin "Amerikan askerleri değil, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensupları" olduğunu belirtmişti.

Fırat Nehri'nin doğusu, ABD'nin IŞİD ile mücadelede desteklediği ve ana unsurunu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolü altında bulunuyor. Bölgedeki YPG varlığı Ankara ile Washington arasında gerginliğe yol açıyor. ABD en son, Türkiye ile SDG arasında yaşanan gerilimin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla Suriye'nin kuzeyinde gözlem noktaları kurulduğunu açıklamıştı. Türkiye, gözlem noktaları fikrini desteklemediğini daha önceden çeşitli vesilelerle dile getirmişti.

dpa,DW/DÇÜ,BK

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