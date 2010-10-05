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Ekonomi

FIRAT ELEKTRİK'İN SATIŞINA ONAY ANKARA (A.A)

05 Ekim 2010 12:07

-FIRAT ELEKTRİK'İN SATIŞINA ONAY ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (TEDAŞ), Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'deki yüzde 100 oranındaki hissesinin 230 milyon 250 bin dolar bedelle satışına onay verdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖYK Kararına göre, işletme, 230 milyon 250 bin dolar bedelle en yüksek teklifi veren Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye satıldı. Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., 230 milyon dolar bedelle ikinci teklifi veren Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılacak. Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde ise 229 milyon 750 bin dolar bedelle üçüncü teklifi veren KCETAŞ-AYEN Ortak Girişim Grubu'na satılacak. KCETAŞ-AYEN Ortak Girişim Grubu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de teminat, İdare lehine irat kaydedilecek ve ihale iptal edilecek.

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