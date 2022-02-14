Fırat Çakıroğlu davasında eski rektör ile dekana 20 biner TL para cezası

20 Şubat 2015'te, Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından dönemin rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, rektör yardımcısı Prof. Dr. Atilla Silkü, genel sekreteri Prof. Dr. Mehmet Bülent Özkan ile Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ersin Doğer hakkında "görev ve yetkilerini kötüye kullandıkları" suçlamasıyla açılan davada karar açıklandı. Dönemin Ege Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile eski dekan Prof. Dr. Ersin Doğer, "görevi ihmal" suçundan 20 biner TL para cezasına çarptırıldı.

İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları ile Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu katıldı. Bir önceki duruşmada kendisini rahatsız hissettiğini belirterek savunmasını yarıda bırakan Candeğer Yılmaz'ın da aralarında olduğu tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

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Çakıroğlu'nun avukatı, sanıkların cezalandırılmasını ve verilecek kararda indirim uygulanmamasını talep etti. Eski rektör Candeğer Yılmaz'ın avukatı, olayın öngörülemez olduğunu ve emniyetin ihmali bulunduğunu ileri sürdü. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin tedbirsizliği ve sorumluluğu olmadığını iddia etti.

20 biner lira para cezası

Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, sanık Ersin Doğer'in avukatının savunması sırasında söz istedi. Hakimin söz vermemesi üzerine Çakıroğlu, "Dayanamıyorum, çıkmak istiyorum." diyerek duruşma salonundan ayrıldı. Yargılama sonunda hakim, sanıklar Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile Prof. Dr. Ersin Doğer'in "görev ve yetkinin kötüye kullanılması" suçunu değil "görevi ihmal" suçunu işledikleri kanaatine vardığını belirterek, sanıkların bu suçtan 10'ar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Cezaları 8 ay 10'ar gün hapis cezasına indiren hakim, cezaların 250'şer gün adli para cezasına çevrilmesini ve cezanın 20 biner lira olarak belirlenmesini kararlaştırdı. Hakim, ayrıca sanıkların 8 ay 10'ar gün süreyle kamu görevi hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına da hükmetti. Hakim, sanıklar Özkan ve Silkü'nun ise beraatine karar verdi.

Ne olmuştu?

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Semo, 'kasten öldürmek' ve 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Yükseköğretim Kurulu, EÜ öğrencisi Çakıroğlu'nun üniversite yerleşkesinde öldürülmesinde ihmali olduğu iddia edilen, aralarında Candeğer Yılmaz'ın da bulunduğu üniversitenin bazı eski yöneticileri hakkında soruşturma izni vermiş ve haklarında "görev ve yetkinin kötüye kullanılması" suçundan dava açılmıştı.