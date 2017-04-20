Fırat Aydınus'un bu sezonki ilk derbisi

Süper Lig'de 2003-04 sezonundan bu yana düdük çalan Fırat Aydınus, bir başka Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla yeniden derbi yönetecek.

İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, son olarak 25 Ekim 2015'te Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide görev yaptı.

Kadıköy'de oynanan karşılaşma Diego Ribas ve Olcan Adın'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.

9. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Fırat Aydınus, kariyerinde biri Türkiye Kupası olmak üzere 8 kez Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında düdük çaldı.

Aydınus'un görev aldığı maçlarda Fenerbahçe 3, Galatasaray 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere tamamlandı.

7 kırmızı, 40 sarı kart

Aydınus, yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında 7 kez kırmızı, 40 kez de sarı kartına başvurdu.

Tecrübeli hakem, Fenerbahçeli futbolculara 4 kez kırmızı, 19 kez de sarı kartını gösterdi. Aydınus, sarı-kırmızılı oyuncuları da 3 kırmızı, 21 sarı kartla cezalandırdı.