Fırat Aydınus'un Beşiktaş ve Fenerbahçe karnesi

Fırat Aydınus, kariyerinde daha önce 10 kez Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide düdük çaldı. İki takım da bu mücadelelerde sahadan 4'er kez galip ayrıldı.

Beşiktaş karnesi

Fırat Aydınus, Beşiktaş'ın son olarak 2 Aralık 2017'de oynanan ve Kara Kartal'ın 3-0 kazandığı Galatasaray derbisini de yönetmişti. Öte yandan Aydınus'un düdük çaldığı maçta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Atiker Konyaspor'a Turkcell Süper Kupa finalinde 2-1 mağlup oldu.

Geçen sezon ligde Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde de yine hakem Fırat Aydınus'tu. Bu mücadele 1-1 sona ermişti.

Fenerbahçe karnesi

Fenerbahçe, Aydınus'un yönettiği son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi. 17 Mart 2017'deki Atiker Konyaspor maçında sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendikten sonra Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu sezon Medipol Başakşehir'e Kadıköy'de 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında Osmanlıspor ve Konyaspor'la ile 1-1 berabere kalmıştı.