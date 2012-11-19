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Spor

Fırat Aydınus'a Şampiyonlar Ligi maçı

FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiltere’nin Arsenal takımıyla Fransa’nın Montpellier ekipleri arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak

19 Kasım 2012 14:50

Haftanın tartışılan hakemi Fırat Aydınus'a, UEFA güvendiğini gösterdi. Son 2 yılın en düşük puanını alıp kızağa çekilecek Aydınus, Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal-Montpellier maçını yönetecek.

Fırat Aydınus, Eskişehirspor ile Fenerbahçe arasında yapılan 12. hafta mücadelesindeki yönetimi ve sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin’e gösterdiği kırmızı kart nedeniyle haftanın en çok tartışılan isimlerinin başında geldi.

Eskişehir’de Caner Erkin’i küfür ettiği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyundan atan, ilk yarıda 4 dakikalık uzatma bittikten sonra penaltı veren Aydınus, gözlemcisi Hasan Ceylan’dan 7.2 puan aldı.

Hakem, yardımcı hakem, 4. hakem ve Gözlemci El Kitabı‘na göre 7 ile 7.4 arasında değişen puanın anlamı “Hâyal kırıklığı. Bariz önemli bir hata ile beklentinin altında veya 2 veya daha fazla bariz önemli hatalı performans...”

‘Kötü performans’ anlamına gelen bu puan Aydınus’u en az 4 hafta ligden uzak tutacak.


UEFA Aydınus'a güvendiğini gösterdi


Ancak, UEFA, son 2 yılın en kötü notunu alan Fırat Aydınus'a güvendiğini bir kez ortaya koydu.
 
FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiltere’nin Arsenal takımıyla Fransa’nın Montpellier ekipleri arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Aydınus’un 21 Kasım Çarşamba günü İngiltere’nin Arsenal takımı ile Fransa’nın Montpellier takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu karşılaşmasını yöneteceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, İngiltere’nin başkenti Londra’da TSİ 21.45’te başlayacak karşılaşmada Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu’nun gerçekleştireceği, Cem Satman’ın ise dördüncü hakem olarak görev alacağı kaydedildi. Müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Mete Kalkavan ve Tolga Özkalfa olacak.

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