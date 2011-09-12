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Spor

Fırat Aydınus, Club Brugge

12 Eylül 2011 19:31

-Fırat Aydınus, Club Brugge-Maribor maçını yönetecek İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - FIFA kokartlı Türk hakem Fırat Aydınus, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Belçika'nın  Club Brugge ekibi ile Slovenya'nın Maribor takımı arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Haziran ayından bu yana Elit Kategori'nin bir alt kategorisinde bulunan 76 hakem arasındaki 3 Türk hakeminden biri olan Fırat Aydınus'un yöneteceği Club Brugge-Maribor maçı, 15 Eylül Perşembe akşamı TSİ 22.05'te başlayacak. Belçika'da Jan Breydel Stadyumu'ndaki karşılaşmada Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Hakan Özkan da dördüncü hakem olacak. Barış Şimşek ve Özgür Yankaya da ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

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