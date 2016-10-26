Fırat Anlı kimdir?

1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Siyasi Partiler Rejimi konusunda yüksek lisans eğitimini aldı. 1994 yılında HADEP Diyarbakır İl Başkanı oldu. 1995 yılında tutuklanarak Diyarbakır Cezaevi’nde kaldı. 1996 yılında Ankara’da HADEP Genel Merkez yöneticileriyle birlikte tutuklandı. Elmadağ Cezaevi’nde yattı.

2003-2004 yılları arasında DEHAP İl Başkanlığı yaptı. 2004 yılında Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde Bingöl Belediye Başkan adayı oldu. 2009 yılında DTP Diyarbakır İl Başkanı oldu. Avrupa Parlamentosu, Sosyalist Enternasyonel ve bir çok uluslar arası konferans ve toplantılara katıldı. KCK operasyonları kapsamında 2009 yılında tutuklandı. 40 ay cezaevinde kaldı. 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı oldu.

Fırat Anlı, Dr. Özlem Sezgin Anlı ile evli, Payiz ve Peyman Gûlmîr’in babasıdır.