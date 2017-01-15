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Fırat Anlı, Kandıra'dan Elazığ'a nakledildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Fırat Anlı'nın Elazığ T Tipi Cezaevi'ne nakledildiği açıklandı

15 Ocak 2017 01:58

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Fırat Anlı’nın, bu sabah Elazığ T Tipi Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.

Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP) yapılan açıklamaya göre, Fırat Anlı’nın havayoluyla mı yoksa ring aracıyla mı Elazığ’a götürüldüğü, güvenlik gerekçesiyle avukatına ve ailesine söylenmedi.

Açıklamada, “Edindiğimiz bilgilere göre eş başkanımızın Elazığ T Tipi’ne nakliyle ilgili bir talebi olmadığı yönündedir” denildi.

Elazığ T Tipi Cezaevi, son günlerde baskı ve işkence iddialarıyla gündeme gelmişti.

 

Ne olmuştu?

 

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Fırat Anlı, 25 Ekim 2016’da evinde gözaltına alınmıştı. Anlı, beş gün sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. “Silahlı terör örgütüne üye olmak”la suçlanan Anlı, tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderilmişti. 

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